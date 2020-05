Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tempomessungen in Gifhorn und Rühen

Gifhorn / Rühen (ots)

Gifhorn / Rühen 30.04.2020 - 04.05.2020

Aufgrund mehrerer Anwohnerbeschwerden kontrollierte die Polizei in den vergangenen Tagen mit der Lasermesspistole die Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen in Gifhorn und Rühen. Nach der Novelle der Straßenverkehrsordnung drohen nun sechs ertappten Temposündern einmonatige Fahrverbote.

Messorte waren die Braunschweiger Straße und der Sonnenweg in Gifhorn sowie die Oebisfelder Straße in Rühen. Unrühmlicher Spitzenreiter unter den eiligen Autofahrern war ein 26-jähriger Wesendorfer, der mit seinem VW EOS am Montag um 23.30 Uhr mit Tempo 92 auf der Braunschweiger Straße in Höhe des LIDL-Marktes in Richtung Innenstadt raste. Nach Abzug alle Toleranzen erwarten den jungen Mann nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro plus Verwaltungsgebühr, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

