Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kuhardt - Betrunkener Radfahrer auf der Flucht

Kuhardt (ots)

Am Samstag, 19.10.2019 gegen 23:40 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiinspektion Germersheim ein schlangenlinienfahrender Radfahrer auf. Der 39-jährige fuhr mit seinem Rennrad die Rülzheimer Straße in Kuhardt entlang und sollte aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Radfahrer versuchte zu flüchten, konnte jedoch kurz darauf durch die Streife in einer umliegenden Straße gestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Der Radfahrer wurde anschließend zwecks Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Aufgrund seiner Fahrweise im Zusammenhang seines Alkoholwertes, wurde gegen ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erfasst.

