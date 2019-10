Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Sachbeschädigung an Fahrzeug

Germersheim (ots)

Im Zeitraum vom 18.10.2019, 20:00 Uhr bis 19.10.2019, 10:50 Uhr, wurden im Bereich der alten Stengelkaserne in Germersheim durch bislang unbekannte Täter an einem Toyota das hintere Dreiecksfenster mittels eines Pflastersteines eingeschlagen sowie ein weiteres Fenster zerkratzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-958-0

