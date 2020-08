Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Spärlich Bekleidete entblößt Brust im Ostbahnhof vor Reisenden - Verwirrte greift Bundespolizisten im Gewahrsam an

Bild-Infos

Download

München (ots)

Eine 41-Jährige, die am Sonntagabend (30. August) nur spärlich bekleidet im Ostbahnhof unterwegs war und vor Reisenden ihre Brust entblößte, wurde von Bundespolizisten aufgegriffen. Im Gewahrsam versuchte die Verwirrte Beamten anzugreifen.

Kurz vor 21 Uhr wurde der Bundespolizei eine weibliche Person gemeldet, die mit entblößtem Oberkörper durch den Ostbahnhof laufe. Wenig später trafen Beamte im Ostbahnhof auf eine 41-jährige Deutsche. Die stark Alkoholisierte befand sich an einem Verpflegungsstand, war nur spärlich bekleidet und entblößte gegenüber einer Vielzahl von Passanten ihre Brust. Der Ostbahnhof München war zu diesem Zeitpunkt stark von Reisenden frequentiert.

Im Revier der Bundesspolizei wurde die Frau nach der Mitnahme zur Dienststelle zur Identitätsfeststellung und Eigensicherung durchsucht. Dabei versuchte sie mehrfach in Richtung der Beamten zu schlagen und diese anzugreifen. Zudem beleidigte die Bogenhausenerin die Beamten wiederholt. Zu einem freiwilligen Atemalkoholtest war sie nicht fähig. Aufgrund ihres aggressiven und teilweise unkontrollierten Verhaltens wurde die 41-Jährige unter ständige Beobachtung gestellt. Ermittelte Angehörige konnten telefonisch nicht erreicht werden. In der Gewahrsamszelle würgte sie sich zweimal mit den eigenen Händen. Dabei lief ihr Gesicht jeweils rot an. Die Griffe konnten durch die eingesetzten Beamten geöffnet werden. Aufgrund ihres Verhaltens sowie weiterer Äußerungen wurde die Landespolizei zur Prüfung einer Zwangseinweisung über den Vorfall informiert. Nach ärztlicher Prüfung der Gewahrsamsfähigkeit und staatsanwaltschaftlich angeordneter Blutentnahme wurde die 41-Jährige zur Einweisung in die Psychiatrie an die Bayerische Landespolizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Wolfgang Hauner

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Pressestelle

Telefon: 089 515 550 215

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell