Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Kiosk an der Bahnhofstraße

HattingenHattingen (ots)

Am Mittwoch drang ein Unbekannter, gegen 23:20 Uhr, in einen Kiosk an der Bahnhofstraße ein. Der Besitzer wurde durch einen ausgelösten Alarm auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei. Der Einbrecher öffnete gewaltsam einen Rollladen und anschließend das dahinter liegende Fenster. In dem Verkaufsraum entwendete er Bargeld, mehrere Zigarettenpackungen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zu dem Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 175 cm groß ist, eine normale Statur hat und zur Tatzeit eine Winterjacke und ein Baseballcappy trug.

