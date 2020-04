Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Pflegezentrum

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Am Montag, 20.04.2020, wurde der Polizei Einbeck gegen 03.15 Uhr ein Einbruch in ein Pflegezentrum in der Bismarckstraße gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten die aufgebrochene Eingangstür feststellen. In der weiteren Nachschau wurde dann festgestellt, dass die bislang unbekannten Täter im Inneren mehrere Türen von Büroräumen und diverse Schränke gewaltsam geöffnet und durchwühlt haben. Ob die Täter etwas entwendet haben und wieviel, muss noch ermittelt werden. Eine genaue Schadenshöhe steht dementsprechend noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat oder die Täter geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

