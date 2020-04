Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Samstag, den 18.4.2020, beschädigte ein Unbekannter mit seinem Kraftfahrzeug in der Zeit zwischen 18.50 Uhr und 19.10 Uhr auf einem Kundenparklatz eines SB-Marktes im Klosteracker in Nörten-Hardenberg den Pkw Mercedes eines 54-Jährigen aus Nörten-Hardenberg. Der 54-Jährige hatte seinen Pkw auf dem Parkplatz abgestellt und bemerkte bei seiner Rückkehr frische Beschädigungen am Auto. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Am beschädigten Mercedes wurde gelber Fremdlack festgestellt. Der Schaden wird auf ca 3000.-EUR geschätzt.

