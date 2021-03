Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (02.03.2021) einen Motorroller an der Segelfalterstraße gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen 23.00 Uhr und 05.00 Uhr über das Gartentor Zugang zu dem Grundstück und stahlen den abgeschlossenen grünen Roller der Marke Honda mit dem amtlichen Kennzeichen 932 RUC. Sie entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell