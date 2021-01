POL-GS: POL-GS: Pressebericht des Polizeikommissariats Bad Harzburg für den 22.01.2021

Polizeiinspektion Goslar

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 22.01.2021, um 06:30 Uhr, wurde ein 43-jähriger Bad Harzburger im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Er führte einen Pkw mit Goslarer Zulassung im öffentlichen Straßenverkehr, war aber nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Am 22.01.2021, zwischen 10:00 Uhr und 10:40 Uhr, wurde ein in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Straße "Am Güterbahnhof" in Bad Harzburg ordnungsgemäß geparkter Pkw VW Touran in der Farbe Silber-Metallic mit Goslarer Zulassung durch einen anderen unbekannten Pkw auf der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt ohne die erforderlichen Angaben zu seiner Beteiligung zu machen. Die Unfallspuren deuten auf einen weißen Pkw als unfallverursachendes Fahrzeug hin. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 05322/9 11 11 0 bei der Polizei Bad Harzburg.

iA Breustedt, KOK

