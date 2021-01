Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 22.01.2021.

Goslar (ots)

Brand in einem Altpapiercontainer.

Goslar. Am frühen Donnerstagabend, 19.33 Uhr, wurde der Polizei von der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle des Landkreises Goslar ein Brand in einem am Rübezahlplatz im Stadtteil Oker aufgestellten Altpapiercontainer gemeldet, der von der alarmierten Feuerwehr Oker, die mit zwölf Angehörigen unter Leitung des Ortsbrandmeisters Hans-Jürgen Bothe vor Ort war, bereits kurz nach deren Eintreffen abgelöscht werden konnte. Angaben über die Brandausbruchsursache und Schadenshöhe sind derzeit nicht möglich. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise vor, während oder nach dem angegebenen Brandmeldezeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Pkw beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Mittwoch, 06.01.21, 00.00 Uhr, bis Donnerstag, 21.01.21, 11.30 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter die Motorhaube und das Dach eines am Fahrbahnrand der Grummetwiese, Höhe Haus Nr. 19, abgestellten Pkw Skoda Fabia mit GS-Kennzeichen mit einem unbekannten Gegenstand. Dabei entstand ein Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

