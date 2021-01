Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl einer Geldbörse:

Am Mittwoch, den 20.01.2021, gegen 12.00 Uhr, hielt sich eine Kundin in einem Einkaufsmarkt in der Herzog-Wilhelm-Straße auf. Während sie ihre gekauften Waren nach dem Einkauf an einem Packtisch vom Wagen in den Einkaufsbeutel packte, hatte sie ihre Geldbörse kurz auf dem Tisch an die Seite gelegt. Anschließend wollte sie den Markt verlassen und wendete sich dem Ausgang zu. Dann erinnerte sie sich an das Portmonee und wollte es holen, doch hatte ein bisher unbekannter Täter diesen unbeobachteten Moment bereits genutzt und die Geldbörse entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat zu melden.

