Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 20.01.2021

Goslar (ots)

Unfall mit Hirschkuh

Am Mi., 20.01.2021, 06.05 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Goslarer mit seinem Pkw Dacia die L 515, Langelsheim i.R. Lautenthal. Im Bereich der sogenannten Teufelskurven kam es zum Zusammenstoß mit einer die Fahrbahn querenden Hirschkuh. Das Tier lief nach dem Zusammenprall weiter, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca 4000 Euro.

Unfallflucht

Am Di., 19.01.2021, 10.15 Uhr, kam es in Lautenthal auf der Hahnenkleer Str. zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw VW Golf kam bei der Talfahrt ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegen kommender Pkw-Fahrer aus Lautenthal musste deshalb ausweichen und geriet in einen Schneehaufen, wodurch der Pkw beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschl. unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Langelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-978780.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-80

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell