POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Sachbeschädigung an Pkw

Am Montag, d. 18.01.2021, gg. 12.30 Uhr rief ein Pkw-Fahrer die Polizei in Clausthal zur Osterröder Straße wegen eines zerstochenen Reifens. Der Pkw hatte zuvor am Montagvormittag in der Graupenstraße auf einem Parkplatz in der Nähe des alten Friedhofes geparkt. Erst nach einer kurzen Fahrstrecke nimmtder Pkw-Fahrer wahr, dass etwas mit seinem Fahrzeug nicht stimmt und bemerkte den platten vorderen rechten Reifen. Bei der polizeilichen Aufnahme wurden zwei Einstiche in den Reifen festgestellt. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Clausthal-Zellerfeld, Tel.: 05323 / 94110-0.

Liegengebliebener Lkw

Am Montag, d. 18.01.2021, wurde die Bundesstraße 242 im Bereich zwischen Abzweig Wildemann und Taternplatz von ca. 15.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr halbseitig durch einen Lkw blockiert, der mit Sommerreifen auf schneeglatter Fahrbahn nicht mehr weiter fahren konnte. Die Funkstreife des PK Oberharz mußte für diesen Zeitraum den Verkehr regeln bis die Straßenmeisterei den Bereich geräumt und abgestreut hatte. Ein Bußgeld für das Fahren mit Sommerreifen wird der Lkw-Fahrer zugestellt bekommen. /Krz.

