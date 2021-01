Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung vom 19.01.2021.

Goslar

Brand in einem Altpapiercontainer.

Langelsheim. Am Montagabend, kurz vor 22.00 Uhr, wurde der Polizei von der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle des Landkreises Goslar ein Brand in einem in der Strasse An der Haar aufgestellten Altpapiercontainer gemeldet, der von der alarmierten Feuerwehr Hahndorf, die mit fünfzehn Angehörigen unter Leitung des Ortsbrandmeisters Heiko Klingenberg vor Ort war, bereits kurz nach deren Eintreffen mit Wasser abgelöscht werden konnte. Angaben über die Brandausbruchsursache und Schadenshöhe sind derzeit nicht möglich. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise vor, während oder nach dem angegebenen Brandmeldezeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fensterscheiben beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Freitagmittag, 12.00 Uhr, bis Montagnachmittag, 14.45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Fensterscheiben zweier und zusätzlich den Rahmen eines Fenster eines Gebäudes auf dem Gelände der ehemaligen BGS-Kaserne in der Strasse Am Stollen. Dabei entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

