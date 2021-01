Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 17.01.2021

Wildunfall

Am Samstag, in den Abendstunden, kam es auf der K 53, zwischen Bornhausen und Klingenhagen, zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Bornhausen kollidierte mit einem querenden Reh. Das Tier wurde schwer verletzt und musste durch einen Schuss aus der Dienstwaffe der eingesetzten Polizeibeamten von seinem Leiden erlöst werden.

Parkplatzunfall

Am Freitag, gegen 15.45 Uhr, stieß auf dem Parkplatz eines Rhüdener Verbrauchermarktes eine Fahrzeugführerin beim Aussteigen aus dem Pkw gegen ein dort abgestelltes Fahrrad. Das Rad wurde hierdurch beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 50 Euro beziffert.

Parkplatzufall

Samstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem REWE Parkplatz in der Zimmerstraße. Ein 18-jähriger Fahranfänger stieß mit seinem Pkw beim Vorbeifahren gegen ein dort abgestelltes Fahrzeug. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro, das zum Parken abgestellte Kraftfahrzeug wurde nicht beschädigt.

Hinweis auf hilflose Person

Am Samstag, gegen 22.45 Uhr, wurde der Polizei Seesen eine vermutlich hilflose, vermutlich alkoholisierte männliche Person an den Fischteichen "Niedermühle" gemeldet. Die Person hatte sich offensichtlichsich auf dem Grundstück zum Schlafen gelegt. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. Um ausschließen zu können, dass der Person Schlimmeres passiert sein könnte, wurde der gesamte Nahbereich zunächst von mehreren Polizeibeamten abgesucht. Weiterhin wurden zur genaueren Absuche mehrere Ortsfeuerwehren u.a mit Drohne, zur Absuche aus der Luft, und Schlauchtbooten, zur Absuche auf dem Gewässer, eingesetzt. Ebenso kamen Flächenspürhunde zum Einsatz. Trotz intensiver Suche konnte die Person nicht festgestellt werden, sodass davon ausgegangen werden kann, dass sich diese bereits vor dem Eintreffen aller Einsatzkräfte selbstständig vom Ort entfernte. Hinweise auf einen Unglücksfall oder gar einer Straftat konnten in keiner Weise erlangt werden.

