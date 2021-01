Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Schlittenunfall mit anschließendem Rettungshubschraubereinsatz

Goslar (ots)

Am Freitag, dem 15.01.2021, kam es am frühen Nachmittag zu einem Alleinbeteiligten Schlittenunfall auf dem Rodelhang in Wildemann. Der Verunfallte stürzte nach einem Sprung mit seinem Schlitten und verletzte sich schwer. Er wurde daraufhin im Rettungshubschrauber dem zuständigen Klinikum zugeführt.

