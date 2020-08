Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendschutzkontrollen

Kaiserslautern (ots)

Einsatzkräfte der Polizei und der Ordnungsbehörde haben am Freitagabend im Stadtgebiet Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Die Kräfte kontrollierten insgesamt 95 Personen. Bei einem 17-Jährigen stellten die Beamten eine geringe Menge Drogen (Cannabis) und bei einer 22-Jährigen ein mutmaßlich missbräuchlich verwendetes, verschreibungspflichtiges Medikament sicher. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei neun Personen unter 18 Jahren beschlagnahmte die Polizei Zigaretten und Alkohol. In zwei weiteren Fällen müssen Betroffene wegen "Wildpinkelns" mit einem Bußgeld rechnen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell