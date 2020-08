Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Stichverletzung: Verletzter schweigt

Kaiserslautern (ots)

Ein 56-Jähriger ist am Sonntagnachmittag mit einer Stichverletzung im Brustbereich ins Krankenhaus gebracht worden. Die Verletzung ist oberflächlich und nicht lebensbedrohlich. Bekannte des 56-Jährigen alarmierten den Rettungsdienst, nachdem sie den Mann blutend in seiner Wohnung im östlichen Stadtgebiet antrafen. Wer ihm die Verletzung zugefügt hat, ist aktuell nicht geklärt. Der 56-Jährige war erheblich alkoholisiert und konnte noch nicht vernommen werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. |erf

