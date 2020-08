Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots)

Von einem aufmerksamen Zeugen wurde in der Nacht zum Sonntag eine augenscheinlich betrunkene Frau beobachtet, die gerade in der Turnerstraße versuchte, einen PKW zu öffnen. Durch die verständigten und umgehend vor Ort eintreffenden Beamten konnte aus besagtem PKW starker Alkoholgeruch wahrgenommen und die bevorstehende Fahrt verhindert werden. Die 32-jährige Dame hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Fahrersitz Platz genommen, den Sicherheitsgurt angelegt und den Fahrzeugschlüssel in der Hand. Wie vermutet war die Frau alkoholisiert - 2,12 Promille lautete das Ergebnis des Atemalkoholtests. Der Autoschlüssel wurde kurzzeitig in amtliche Verwahrung genommen und wenig später zusammen mit der jungen Frau in die Obhut der hinzugerufenen Mutter gegeben.|pvd

