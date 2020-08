Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Besuch der Fahrschule führt zu Führerscheinverlust

Kaiserslautern (ots)

Die Fahrerin eines E-Scooters, welche gegen 01:00 Uhr den Gehweg der Altenwoogstraße in Richtung Mannheimer Straße befuhr, steuerte mit ihrem Fahrzeug geradewegs in das Schaufenster einer dort ansässigen Fahrschule. Die Schaufensterscheibe ging dabei zu Bruch und die 25-jährige Frau zog sich eine tiefe Schnittwunde am Unterarm zu. Eine ärztliche Behandlung ihrer Verletzung lehnte die Frau jedoch vehement ab. Die eingesetzten Beamten stießen im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme schnell auf die Unfallursache - die Dame war stark alkoholisiert. Ein Test an Ort und Stelle ergab einen Wert von 1,6 Promille, weshalb der Frau im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Danach wurde sie an die Militärpolizei überstellt. Die Unfallstelle musste die Frau ohne ihren Führerschein verlassen. Das texanische Dokument wurde von den eingesetzten Beamten sichergestellt. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.|pvd

