Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Faustschlag ins Gesicht - Wer hat die Schlägerei beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es zu einer Schlägerei in der Marktstraße gekommen. Die Auseinandersetzung fand im Bereich der Marktstraße / Spittelstraße statt. Ein 26-Jähriger ist von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden. Der Mann wurde leicht verletzt. Zeugen beschreiben, dass der Täter dunkle Hautfarbe hat und US-Amerikaner sein könnte. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist aktuell nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können oder die Schlägerei beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

