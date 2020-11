POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht auf der B 10; Markgröningen: Unfall zwischen Markgröningen und Unterriexingen; Vaihingen an der Enz: Unfall kurz vor Roßwag

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Korntal-Münchingen: Unfallflucht auf der B 10; Markgröningen: Unfall zwischen Markgröningen und Unterriexingen; Vaihingen an der Enz: Unfall kurz vor Roßwag

Korntal-Münchingen: Unfallflucht auf der B 10

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 10 kurz nach der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker bog auf Höhe einer Gaststätte verbotswidrig nach links über die durchgezogene Mittellinie auf einen Parkplatz ab. Hinter dem Unbekannten befanden sich ein 58-jähriger VW-Transporter-Fahrer und ein 48 Jahre alter VW-Kombi-Lenker, die beide noch rechtzeitig abbremsen konnten. Eine nachfolgende 21 Jahre alte Frau, die ebenfalls in einem VW saß, bemerkte dies vermutlich zu spät. Sie fuhr dem 48-Jährigen auf und schob dessen Fahrzeug auf den VW des 58-Jährigen. Der Unbekannte, der mutmaßlich einen dunklen PKW Kombi lenkte, setzte seine Fahrt über den Parkplatz in Fahrtrichtung Stuttgart fort. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 2.000 Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, entgegen.

Markgröningen: Unfall zwischen Markgröningen und Unterriexingen

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Mittwoch gegen 18.40 Uhr auf der Landesstraße 1141 zwischen Markgröningen und Unterriexingen kam. Aufgrund eines langsam fahrenden, mit gelbem Blinklicht ausgestatten Transportfahrzeug entstand eine Verkehrsstockung in Fahrtrichtung Unterriexingen. Ein 42 Jahre alter Ford-Fahrer und eine 18-jährige Renault-Fahrerin, die sich beide in der Fahrzeugschlange hinter dem Transportfahrzeug befanden, setzten wohl nahezu zeitgleich zum Überholen an. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07042/941-0 mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

Vaihingen an der Enz: Unfall kurz vor Roßwag

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 12.35 Uhr auf der Kreisstraße 1648 kurz vor Roßwag einen Unfall beobachteten. Zwei 29 und 32 Jahre alte Rennradfahrer befuhren die Straße in Richtung Roßwag. Ein 36-jähriger Ford-Lenker näherte sich von hinten an die beiden Radfahrer an. Beim Überholen habe der PKW-Lenker keinen ausreichenden Seitenabstand eingehalten und die beiden Radfahrer schließlich ausgebremst und abgedrängt. Der 29-Jährige stürzte in der Folge und erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, nimmt weitere Hinweise entgegen.

