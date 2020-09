Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mit Schlagring zugeschlagen

Karlsruhe (ots)

Bei körperlichen Auseinandersetzungen am frühen Sonntagmorgen zunächst an der Haltestelle Europaplatz und später an der Haltestelle Werderstraße wurde von einem Täter auch ein Schlagring eingesetzt. Glücklicherweise gab es keine schweren Verletzungen.

Zwei Geschädigte im Alter von 20 und 21 Jahren wurden ihren Angaben zufolge zunächst um 04.07 Uhr von zwei Tätern an der Haltestelle Europaplatz angegangen. Hierbei wurde der 20-Jährige verletzt. Sie stiegen schließlich in die Straßenbahn und fuhren bis zur Haltestelle Werderstraße. Dort wurde sie erneut von den ihnen flüchtig bekannten Tätern attackiert, wodurch der 21-Jährige Verletzungen davontrug.

Beide Geschädigten waren deutlich alkoholisiert. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten die Schläger nicht mehr festgestellt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

