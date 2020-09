Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verdacht der Brandstiftung an Vereinsgaststätte

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag im Eingangsbereich einer Vereinsgaststätte mehrere Stühle in Brand gesetzt und dabei einen Sachschaden von rund 10.000 Euro angerichtet.

Kurz nach 01:00 Uhr wurde das Feuer durch einen Zeugen in der Schäferstraße in Hagsfeld entdeckt. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hagsfeld wurde festgestellt, dass mehrere vor der Eingangstür gestapelte Bistrostühle in Brand gesteckt worden sind. Durch die starke Hitzeentwicklung ist die Hausfassade ebenfalls stark beschädigt worden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat hierzu die Ermittlungen übernommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0721 6665555 melden können.

