POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall Motorrad kontra Pkw - Korrekturmeldung (Alter der Pkw-Lenkerin ist 34 Jahre)

Karlsruhe (ots)

In der soeben versandten Meldung wurde das Alter der Pkw-Lenkerin versehentlich falsch angegeben. Die Autofahrerin ist 34 Jahre alt und nicht 24.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Grünwettersbach wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 5.500 Euro.

Nach aktuellem Kenntnisstand überholte der 21 Jahre alte Kraftradfahrer gegen 19.20 Uhr auf der Wiesenstraße die 34-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Abbiegevorgang auf einen Parkplatz. Dabei streifte er das Fahrzeug zunächst am Heck, wodurch das Motorrad in der Folge über die Motorhaube des Autos geschleudert wurde. Der 21-Jährige wurde dabei verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Kraftrad entstand ein Sachschaden von zirka 4.700 Euro.

