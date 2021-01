Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf der Großen Wurmbergstraße in Braunlage

Goslar (ots)

Am 15.01.2021 im Zeitraum zwischen 12.00 Uhr und 17.30 Uhr befährt ein/e PKW-Führer/-in die Große Wurmbergstraße vom Hexenritt kommend bergabwärts. Ca. 200 m nach der Einmündung zum Forstweg Glashüttenweg kommt er/sie infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und beschädigt dabei eine Holzkonstruktion, die der Absicherung des dortigen Unterlaufes dient. Der/die Verursacher/in setzt die Fahrt unerlaubt fort, ohne den gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Braunlage unter 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

