Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Im Stadtteil Mülfort sind am Donnerstag, 26. November, Diebstähle aus Kraftfahrzeugen begangen beziehungsweise entdeckt worden. In allen Fällen hatten unbekannte Täter Scheiben eingeschlagen.

Am Backeshof wurden drei im Laufe des Tages begangene Taten gegen 14.30 Uhr entdeckt. Zur Beute gehörten eine Jacke sowie Lautsprecher.

Ebenfalls am Backeshof wurde zwischen dem 12. und dem 26. November ein Pkw durchwühlt, aber nichts daraus entwendet.

An der Hardenbergstraße verschwanden am Donnerstag zwischen 14.30 und 14.45 Uhr ein Handy und Kopfhörer aus einem Pkw.

Auf einem Parkplatz am Römerbrunnen wurde am Donnerstag zwischen 16.15 und 17.30 Uhr an einem Lkw ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen, entwendet wurde aber in diesem Fall augenscheinlich nichts.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

