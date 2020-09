POL-HG: Wir wollen, dass Sie sicher leben - Präventionsmobil der Polizei kommt nach Kronberg

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Wir wollen, dass Sie sicher leben - Präventionsmobil der Polizei kommt nach Kronberg

Bad Homburg v.d. Höhe

"Bei uns ist nichts zu holen" oder "Wenn die wollen, kommen die überall rein" sind Vorurteile, die wir als Polizeibeamte häufig zu hören bekommen. Auch die Ansicht "Die Hausratversicherung zahlt doch alles" wird oft vertreten. Dabei wird nicht bedacht, dass die Versicherung Erinnerungsstücke nie ersetzen kann.

Die psychologischen Folgen für das Opfer eines Einbruchs kann man zudem oft als die größeren Schäden bezeichnen. Die Verarbeitung eines solchen Ereignisses bedarf nicht selten eines langen Zeitraumes. Nicht jeder kann damit umgehen, dass ein Einbrecher in der eigenen Wohnung oder im Haus war.

Täter nutzen meist Gelegenheiten wie ein gekipptes Fenster, unverschlossene Türen oder die offensichtliche Abwesenheit der Bewohner. In jeder Wohnung, jedem Ein- oder Mehrfamilienhaus gibt es immer Dinge, die Einbrecher gerne mitnehmen - am liebsten natürlich Bargeld und Schmuck. Dabei ist es so einfach, den Einbrechern das Leben schwer zu machen.

Technische Sicherungen und richtige Verhaltensweisen, wie das grundsätzliche Verschließen von Fenstern und Türen, tragen dazu bei, dass heute schon jeder zweite Einbruch im Versuchsstadium scheitert.

Es gibt also viele Gründe, am Freitag den 25.09.2020 zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr zu einem Beratungsgespräch in das polizeiliche Präventionsmobil zu kommen. Das Präventionsmobil des Polizeipräsidiums Westhessen steht mit sachkundigen Ansprechpartnern in Kronberg im Taunus auf dem Berliner Platz.

Beamte der Beratungsstelle des PP Westhessen zeigen die Schwachstellen einer Immobilie auf und zeigen Lösungsmöglichkeiten von technischen Sicherungen, um es dem Einbrecher schwerer zu machen. Unterstützt von ausgebildeten ehrenamtlichen Sicherheitsberatern für Senioren gibt es auch Tipps über das Verhalten an der Wohnungstür, Anrufe vom falschen Polizeibeamten, Enkeltricks und vieles mehr.

Wer Wert legt auf eine gute Nachbarschaft und ein funktionierendes soziales Umfeld, wird hier ebenso mit Empfehlungen und Broschüren informiert.

Kommen Sie zuerst zu uns, bevor der Einbrecher/Betrüger zu Ihnen kommt. Kommen Sie vorbei. Wir sind für Sie da!

