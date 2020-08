Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 10:55 Uhr und 11:30 Uhr beim Kleingartenverein Wieblingen am Friedhof zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten BMW am Kotflügel und am Radkasten, ehe er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell