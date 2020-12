Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven Diebstähle aus Autos: Reifen demontiert, Bargeld und verschiedene Gegenstände entwendet Zeugen gesucht

SteinfurtSteinfurt (ots)

In Greven hat es in den vergangenen Tagen mehrere Diebstähle aus Autos gegeben. Ort: Greven, Gutenbergstraße, Zeit: Montag (28.12.2020), 22.00 Uhr, bis Dienstag (29.12.2020), 06.00 Uhr Aus einem unverschlossenen VW, der auf einem geschlossenen Hofgelände geparkt war, wurden mehrere Gegenstände entwendet. Täterhinweise gibt es keine. Ort: Greven, Stauffenbergstraße, Zeit: Montag (28.12.2020), 14.00 Uhr, bis Dienstag (29.12.2020) , 11.30 Uhr Unbekannte Täter haben von einem geparkten Pkw-Anhänger einen Reifen demontiert und diesen gestohlen. Es liegen keine Täterhinweise vor. Ort: Greven, Nordstraße, Zeit: Montag (28.12.2020), 12.00 Uhr, bis Dienstag (29.12.2020), 07.55 Uhr Auf unbekannte Art und Weise haben Diebe einen abgeschlossenen Pkw geöffnet. Sie ließen ein Portemonnaie mit Karten und Bargeld sowie einen Schokoriegel aus der Mittelkonsole mitgehen. Es gibt keine Verdächtigen. Ort: Greven-Reckenfeld, Birkenweg, Zeit: Sonntag (27.12.2020), 22.00 Uhr, bis Montag (28.12.2020), 00.10 Uhr Aus einem VW-Caddy wurden Fahrzeugpapiere gestohlen. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Greven nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

