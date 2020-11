Polizei Hamburg

POL-HH: 201101-4. Vollstreckung von vier Durchsuchungsbeschlüssen nach Schussabgaben in Hamburg-Harburg

HamburgHamburg (ots)

Zeit: 31.10.2020, 06:00 Uhr - 15:00 Uhr Orte: a) Hamburg-Bramfeld, Pezolddamm b) Hamburg-Jenfeld, Rodigallee c) Hamburg-Harburg, Wilstorfer Straße (2 Objekte)

Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) 65 haben gestern insgesamt vier Durchsuchungsbeschlüsse gegen einen 33-jährigen Deutschen und einen 32-jährigen Afghanen vollstreckt. Gegen die beiden Männer besteht der Anfangsverdacht, dass sie an einer Schießerei am 23.10.2020 in Hamburg-Harburg beteiligt waren (siehe Pressemitteilung 201025-2.).

Umfangreiche Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamts 65 führten zu den beiden Tatverdächtigen. Durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die beiden Wohnanschriften der Tatverdächtigen und zwei Geschäftsräumen in Hamburg-Harburg erwirkt und gestern Morgen vollstreckt. Die Ermittler wurden hierbei vom LKA 24/SE, der Landesbereitschaftspolizei sowie zwei Hundeführern begleitet und unterstützt. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Ermittler umfangreiches Beweismaterial. Sie stellten unter anderem digitale Medien/ Datenträger sicher.

Die beiden Tatverdächtigen wurden bei den Durchsuchungsmaßnahmen nicht angetroffen.

Im Verlaufe des Einsatzes wurde eine weitere Wohnanschrift ermittelt, an der sich der 32-Jährige zurzeit aufhalten soll. Die Wohnung, welche sich in Witzhave (Schleswig-Holstein) befindet, wurde ebenfalls aufgesucht und durchsucht. Der 32-Jährige wurde auch hier von den Einsatzkräften nicht angetroffen.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts 65, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel, dauern an.

