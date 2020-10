Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Serie von Sachbeschädigungen in der Arenberger Straße

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 11.10.2020, kam es in der Arenberger Straße und der Pfarrer-Kraus-Straße in Koblenz zu einer Serie von Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter beschädigten dort neun geparkte Fahrzeuge. An diesen wurden Seitenscheiben eingeschlagen, Spiegel abgetreten sowie Kennzeichen abgerissen und gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1030 entgegen.

