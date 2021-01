Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Goslar von Fr, 15.01.2021, 12:00 Uhr bis So, 17.01.2021, 12:00 Uhr

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Freitag, 15. Januar 2021

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Goslar - Am Freitag Nachmittag gegen 17:50 Uhr fällt einer Polizeistreife ein Pkw aufgrund seiner Fahrweise bei winterglatten Fahrbahn auf und unterzieht diesen einer Verkehrskontrolle. Dabei wird festgestellt, dass der 29jährige Goslar nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

Samstag, 16. Januar 2021

Fahren unter Drogeneinfluss

Goslar - Bei der Kontrolle eines Pkw im Goslarer Stadtgebiet weht den Beamten beim Öffnen der Fahrzeugtür durch den Fahrer kräftiger Marihuanageruch entgegen. Bei der Befragung räumt dieser den Besitz ein. Die anschließende Durchsuchung führt ebenfalls zum Auffinden entsprechender Substanzen. Der 43jährige muss sich nun für den Besitz von Betäubungsmitteln und des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss verantworten.

Unfallflucht

Goslar - Am Donnerstag, 14.01.2021 gegen 12:00 Uhr, befährt ein Lkw die Straßen Grummetwiese / Fillerbrunnen in Goslar. In Höhe der Hausnummer Fillerbrunnen 34 stößt er vermutlich beim Rangieren gegen einen Gartenzaun und beschädigt diesen. Der Lkw-Fahrer entfernt sich von dem Unfallort, ohne den Eigentümer oder die Polizei zu benachrichtigen. Der Schaden wird erst zwei Tage später festgestellt und zur Anzeige gebracht. Zeugenhinweise, insbesondere zu möglichen Anlieferungen durch einen Lkw, nimmt die Polizei Goslar unter (0 53 21) 339-0 entgegen.

Winterreiseverkehr

Goslar/Oberharz - Auch an diesem Wochenende haben zahlreiche Ausflügler die freie Zeit für eine Fahrt in den Oberharz genutzt. Die vielen kleineren Parkplätze waren bereits gegen 10:00 Uhr ausgelastet, während sich bei den großen Parkplätzen im Bereich Braunlage und Torfhaus abzeichnete, dass sie ihre Kapazitätsgrenzen nicht vollständig erreichen werden. Tatsächlich wurde hier auch zu Spitzenzeiten lediglich eine Auslastung von etwa 90% verzeichnet. Trotz des hohen Besucher- und Verkehrsaufkommens kommt es durch die Begleitung des Winterreiseverkehrs durch die kommunalen Ordnungsbehörden und der Polizei zu keinen größeren Verkehrsproblemen. Lediglich die Kreisstraße 36 als Zufahrtsstraße nach Hahnenklee wird kurzzeitig gesperrt, da innerhalb der Ortschaft alle Parkmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Neben dem Straßenverkehr wurden auch Kontrollen hinsichtlich des Corona-Infektionsschutzes durchgeführt. Die Summe der durch die kommunalen Einsatzkräfte und der Polizei eingeleiteten Verfahren muss noch festgestellt werden.

Corona-Party

Goslar - Am Samstag Abend wird der Polizei um 18:30 Uhr eine Party am Klusfelsen in Goslar gemeldet. Bei der Überprüfung werden 6 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren angetroffen, die alle aus unterschiedlichen Haushalten stammen und sich nicht an die Abstandsregeln und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes halten. Gegen alle Personen werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Während die älteren vor Ort entlassen werden, werden die jüngeren in der Polizeidienststelle in die Obhut der Eltern übergeben.

Sonntag, 17. Januar 2021

Rettung eines Rehs

Hahndorf - Ein trauriges Ende nimmt am Sonntag Vormittag die beherzte Rettung eines Rehbocks im Bereich der Grauhöfer Teiche. Eine Spaziergängerin meldet der Polizei einen Rehbock, der durch die dünne Eisdecke in den Teich eingebrochen ist und diesen nun nicht mehr verlassen könne. Die alarmierte Ortsfeuerwehr Hahndorf kann das sichtlich erschöpfte Tier aus dem eiskalten Wasser bergen. Nach der gelungenen Rettung verstirbt das Tier jedoch in eine Decke gehüllt vermutlich vor Erschöpfung und Unterkühlung an Land. Zudem werden Verletzungen an den Läufen festgestellt, die dem Tier nach Auskunft des hinzugerufenen Jagdpächters keine Überlebenschancen eingeräumt hätten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell