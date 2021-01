Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Goslar (ots)

Im Laufe des Mittwoch, den 20.01.2021, im Zeitraum von 05:45 Uhr bis 19:30 Uhr stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen den entgegen der Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand in der Breiten Straße (Höhe Hausnr. 21) in St. Andreasberg geparkt stehenden Transporter VW Crafter. Dabei wurde die Beifahrerseite zerschrammt und eingedellt.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang, zum unfallverursachenden Fahrzeug, sowie dem Fahrzeugführer machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Braunlage, Tel.: 05520 / 9326-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell