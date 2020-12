POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.12.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Forchtenberg: Von Fahrbahn abgekommen

Nachdem ein Mann nach einem Verkehrsunfall bei Forchtenberg am Donnerstagnachmittag zunächst geflüchtet war, meldete er sich doch noch bei der Polizei. Der zunächst Unbekannte war gegen 14.30 Uhr mit seinem BMW zwischen Ernsbach und Sindringen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam der PKW von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Schutzplanke und schleuderte dann gegen die Böschung auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Der Verunfallte flüchtete vom Unfallort, was von einem Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet wurde. Bei dem Vorfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro an der Straßeneinrichtung. Wie stark der BMW beschädigt wurde ist noch unbekannt. Der Unfallflüchtige meldete sich am Folgetag bei der Polizei und räumte ein, der Verursacher des Unfalls am Donnerstag gewesen zu sein. Verletzt wurde der Mann nicht.

Bretzfeld/Schwabbach: Zirka 500 Liter Diesel ausgelaufen

Beim Betanken einer Dieselzapfanlage in der Schwabbacher Moosbachstraße liefen bis zu 500 Liter Diesel aus. Aus bislang unbekannten Gründen strömte der Kraftstoff von der begrünten Böschung über das dortige Firmengelände, sowie auf die Moosbachstraße. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge, sickerte kein Diesel ins Erdreich. Der Kraftstoff, welcher über das Firmengelände ablief, wurde durch dortige Ölabschneider aufgenommen. Der betroffene Bereich wurde durch eine Firma gereinigt. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit 6 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort.

