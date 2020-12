Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.12.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Neuenstein: Pkw von der Fahrbahn abgekommen, Pkw-Lenker unter seinem Fahrzeug eingeklemmt. Am Samstag, den 26.12.2020, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pkw-Lenker mit seinem VW-Golf die K 2355 von Waldenburg in Richtung Neuenstein. Aufgrund nicht bekannter Ursache kam der Pkw allein beteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw-Lenker wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und unter seinem VW-Golf eingeklemmt. Nachdem die Person von Ersthelfern geborgen worden war, wurde dieser von einem zufällig vorbeigekommenen Arzt notärztlich versorgt. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130, zu melden.

