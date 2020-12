POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2020 mit Beiträgen aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Kleinkind verletzt - Verursacher flüchtet Am Mittwoch, kurz vor 16.00 Uhr, ging eine Frau mit einem 9-Monate altem Kleinkind auf dem Arm, über den Parkplatz des Kauflandes in der Heilbronner Olgastraße. Ein Autofahrer fuhr die Mutter von hinten an, so dass sie stürzte und das Kind zu Boden fiel. Beide wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des unbekannten Pkw entfernte sich, ohne sich um das Geschehen zu kümmern, von der Unfallstelle. Zu dem Auto können keine Angaben gemacht werden, eine Zeugin konnte erkennen, dass der Fahrer ungefähr 50 Jahre alt war und weiße Haare hatte. Da sich zum Unfallzeitpunkt zahlreiche Personen auf dem Parkplatz aufhielten, hofft das Polizeirevier Heilbronn, dass sich weitere Zeugen unter der Telefonnummer 07131/1042500 melden.

Eberstadt: Auto überschlägt sich Am Mittwoch, gegen 12.00 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Ford Mustang auf der L 1036 von Hölzern Richtung Eberstadt. Am Ausgang einer leichten Rechtskurve beschleunigte der Fahrer seinen Pkw und geriet dabei leicht auf den rechten Grünstreifen. Während er versuch-te das Fahrzeug durch Gegenlenken zurück auf die Fahrbahn zu manövrieren, geiet dieses auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen, überfuhr einen neben der Straße befindlichen Radweg und überschlug sich auf einem angrenzenden Feld. Der Fahrer wurde vom Rettungs-dienst verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ittlingen: Unfall zwischen Lkw und Zug Am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw über den Bahnübergang in der Reihener Straße. Aus noch unbekannter Ursache hielt er sein Fahrzeug so an, dass das Heck des Lasters noch auf die Gleise ragte. Ein durchfahrender Regionalzug kollidierte anschließend mit diesem. Durch den Unfall musste die Bahnstrecke für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Die Passagiere des Zuges, die alle unverletzt blieben, wurden durch die Feuerwehr aus dem Wagons begleitet und mit einem Ersatzbus weitertransportiert.

