Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Buchen: Nach einem Brand werden Zeugen gesucht

Nach einem Brand in Buchen sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwochmorgen rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an einem Nebengebäude in der Gutenbergstraße aus. Aus bislang ungeklärter Ursache brach gegen 0.30 Uhr ein Feuer an dem Gebäude, welches zu einer Küche ausgebaut werden soll, aus. Das Feuer verbreitete sich, sodass der komplette Dachstuhl des Küchengebäudes niederbrannte und in sich zusammenfiel. Der Brand wurde erst am Morgen von einem Passanten entdeckt, der daraufhin die Feuerwehr anrief. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Die Brandursache ist im Moment noch unbekannt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Nun sucht die Kriminalpolizei Mosbach nach Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell