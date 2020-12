POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Lauda-Königshofen: Fahrzeugbrand im Wohngebiet

Zu einem Brandeinsatz rückten am Mittwochmorgen Polizei und Feuerwehr im Wohngebiet in Lauda aus. Gegen 9.15 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Ford Kuga in Brand. Die Besitzerin fuhr kurz davor den Wagen und parkte diesen vor einer Garage im Käthe-Kollwitz-Weg. Schon während der Fahrt bemerkte sie Brandgeruch. Als sie aus dem Auto ausstieg, begann es unter der Motorhaube stark zu qualmen und es brach ein offenes Feuer aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Fahrzeugbrand löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

