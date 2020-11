Polizei Münster

POL-MS: 20-Jähriger mit Blumenstrauß und Flasche attackiert - Zeugen gesucht

Ein 20-jähriger Mann aus Hamm wurde am Dienstagabend (24.11., 21:58 Uhr) vor dem Hauptbahnhof von zwei unbekannten Personen attackiert. Der 20-Jährige stieg vor dem GOP aus dem Nachtbus und wollte zum Bahnhof laufen, als ein Unbekannter ihm plötzlich einen Strauß Rosen ins Gesicht schlug. Der junge Mann wehrte den Angriff zunächst ab und wollte weitergehen, als er dann von derselben Person einen Fausthieb in sein Gesicht bekam. Als er wieder bei Sinnen war, bemerkte er einen weiteren Unbekannten. Dieser holte mit der geballten Hand aus und verpasste seinem Opfer einen Schlag gegen die Brust. Anschließend entwendete der erste Täter die Umhängetasche des 20-Jährigen und lief weg. Der Mann aus Hamm nahm die Verfolgung auf und holte sich seine Tasche wieder. Der zweite Täter war den beiden nachgerannt und trat unvermittelt mit dem Fuß in den Rücken des 20-Jährigen, wodurch dieser zu Fall kam. Auf dem Boden liegend schlugen die zwei Täter dann noch mit einer Glasflasche auf den jungen Mann ein. Danach flüchteten sie in Richtung Hauptbahnhof.

Der 20-Jährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Täter mit dem Blumenstrauß ist etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und circa 20 Jahre alt. Er trug eine dunkelblaue Jacke. Der zweite Täter hat eine dunkle Hautfarbe und ist ebenfalls etwa 20 Jahre alt. Er war muskulös und war mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet.

Hinweise an: 0251 275-0

