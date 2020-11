Polizei Münster

POL-MS: Tageseinnahmen am Idenbrockplatz geraubt - Polizei sucht Zeugen

MünsterMünster (ots)

Am Dienstagabend (24.11., 18.40 Uhr) raubte ein unbekannter Täter einer 53-Jährigen am Idenbrockplatz eine schwarze Geldmappe mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei sucht Zeugen. Die Frau war mit den Einnahmen eines nahegelegenen Geschäfts auf dem Weg zur Bank. Vor dem Gebäude schubste der Täter die Frau von hinten zu Boden, schnappte sich die Geldmappe und flüchtet in Richtung Park. Der Unbekannte ist etwa 17 bis 22 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat eine schmale Statur. Er trug eine schwarze, grobe Strickmütze, eine Bomberjacke mit auffälligen weißen, blauen und roten Ornamenten, eine blaue Jeans und weiß-schwarze Turnschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell