Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Weiterer vollendeter Trickbetrug - erneut wurde Bargeld an eine "Frau Koch" übergeben

Kamen (ots)

Am Dienstag (29.09.2020) ist es in Kamen erneut zu einem vollendeten Trickbetrug wegen eines vermeintlich an Covid-19 erkrankten Angehörigen gekommen.

Der geschädigte Senior erhielt einen Anruf von einer männlichen Person, die vorgab der Enkel zu sein und auf der Intensivstation zu liegen. Eine Behandlung mit den notwendigen Medikamenten würde nur erfolgen, wenn diese sofort bezahlt werden.

Da der Geschädigte nicht so viel Bargeld im Hause hatte, wurde er von dem Täter angewiesen, nicht aufzulegen und Geld bei seinem Geldinstitut abzuheben.

Als er von dort wieder zurückkehrte, sagte ihm der vermeintliche Enkel, dass eine "Frau Koch" an der Märkische Straße warte und das Geld in Empfang nehmen wird. Der Senior ging zu Fuß zu der genannten Anschrift und übergab dort eine fünfstellige Bargeldsumme.

Die Mittäterin wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, südländisches Aussehen mit kurzen, schwarzen Haaren, schlanke Statur.

Eine Nachbarin des Geschädigten verständigte die Polizei, nachdem der Mann ihr kurz nach der Geldübergabe von der Erkrankung des vermeintlichen Enkels und der Bargeldübergabe erzählt hatte.

Erst nach der Aufforderung durch die eingesetzten Kriminalbeamten, seinen "echten" Enkel anzurufen, der wohlauf erreicht werden konnte, erkannte der Senior, dass er einem Betrug aufgesessen war.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Dienstag (29.09.2020) in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr im Bereich der Märkische Straße zwischen Pröbstingstraße und Hans-Böckler-Straße die beschriebene Frau oder ihr zuzuordnende weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

