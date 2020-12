Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Spiegel abgetreten - Zeugen gesucht

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Dienstag gegen 22.30 Uhr ein Auto im Hofgartenweg in Öhringen beschädigt und flüchtete anschließend. Vermutlich drei bis vier Jugendliche zogen am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr trotz Ausgangsbeschränkung durch Öhringen und liefen an dem Chrysler eines 36-Jährigen vorbei. Aus der Gruppe heraus trat einer der Jugendlichen gegen den Außenspiegel des Wagens, sodass dieser abbrach. Anschließend flüchteten die Jugendlichen. Der Besitzer des Wagens bleibt nun auf den 200 Euro Sachschaden sitzen, wenn die Polizei nicht ermitteln kann, wer der Täter waren. Die Polizei Öhringen bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

