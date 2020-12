POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Mosbach: Sachbeschädigung durch Silvesterböller - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstag gegen 21 Uhr durch Feuerwerkskörper in Mosbach Sachschaden verursacht. Der Unbekannte ging zu einem Wohnhaus in der Pfalzgrafenstraße in Mosbach und warf dort einen Böller in einen Briefkasten, welcher kurze Zeit später explodierte. Durch die Wucht der Detonation wurde der Metallbriefkasten zerrissen und der Eingangsbereich des Hauses beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro. Die Polizei Mosbach sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

