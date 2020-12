Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Schöntal-Marlach: Stromausfall nach Baumfällarbeiten

Einen kompletten Stromausfall erlebte die Gemeinde Schöntal-Marlach am Mittwoch gegen 15 Uhr, als ein gefällter Baum einen Kurzschluss verursachte. Ein 79-Jähriger fällte in einem Waldstück in der Nähe der Steinbachsiedlung einen zehn Meter hohen Baum, der beim Umfallen die Stromleitung streifte. Hierdurch entstand ein Kurzschluss, der für den Stromausfall in Schöntal-Marlach sorgte. Seit 16.10 ist die Störung behoben und die Gemeinde wird wieder mit Strom versorgt.

Zweiflingen: Von Fahrbahn abgekommen - Fahrerin leicht verletzt

Einen Verkehrsunfall verursachte eine 20-Jährige am Mittwoch gegen 7 Uhr, als sie zwischen Zweiflingen und Friedrichsruhe von der Fahrbahn abkam. Die Frau war mit ihrem Alfa Romeo aus Richtung Friedrichsruhe kommend in Richtung Zweiflingen unterwegs, als sie vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Die 20-Jährige musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden, an ihrem Auto entstand ein Sachschaden von circa 7.000 Euro.

