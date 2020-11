Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Corona-Masken-Kontrollen der Polizei

Lauterecken

Gute Gespräche haben Beamte der Polizeiinspektion Lauterecken in den letzten Tagen mit Bürgern zur Maskenpflicht geführt. Die Tragepflicht von Mund- und Nasenbedeckung lässt sich im öffentlichen Raum überall dort "kontrollieren" wo diese zum Schutz von anderen Personen zu tragen sind. Gerade in den Einkaufsmärkten oder an Bushaltestellen oder ähnlichen Treffpunkten von Menschen ist für die Polizisten mit einem Blick festzustellen, ob die Vorgaben der "Corona-Verordnungen" beachtet werden. Meist halten sich die Menschen an die Regeln, sind einsichtig und selbst solche, die den Verpflichtungen skeptisch begegnen, können bewegt werden, den Vorschriften nachzukommen. Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen müssen selten ausgesprochen werden. Die Maßnahmen der Polizisten stehen unter dem Motto: "Bleiben sie gesund!" |pilek-AH

