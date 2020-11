Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wegweiser beschädigt, Zeugen gesucht

Münchweiler (Donnersbergkreis)Münchweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, wurden am Sonntagvormittag, gegen 9 Uhr, auf der Kreisstraße 10 zwei Schildermaste mit mehreren Wegweisern bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Das Verursacherfahrzeug kam an der Einmündung zur Bundesstraße 48 aus nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab und beschädigte die auf einer Verkehrsinsel stehenden Wegweiser. Laut einer Zeugenaussage soll es sich um eine schwarze BMW-Limousine mit KIB-Kennzeichen gehandelt haben. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den von ihm verursachten Schaden und entfernte sich vom Unfallort in Richtung Gonbach. Das Fahrzeug war mit einer Person besetzt und dürfte vorne links beschädigt sein.

Hinweise zum Unfallverursacher sowie zum Verursacherfahrzeug werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

