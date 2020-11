Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht nach gefährlichem Überholvorgang

GlanbrückenGlanbrücken (ots)

Trotz Gegenverkehrs hat am Dienstagnachmittag ein PKW-Fahrer einen Traktor auf der B 420 zwischen Sankt Julian und Glanbrücken überholt. Gegen 16:25 Uhr war der PKW so nah vor dem Traktor wieder eingeschert, dass dieser auf den Grünstreifen ausweichen musste. Der Traktor touchierte hierbei einen Baum. Der Schaden beträgt zwar nur wenige Hundert Euro, dennoch hätte der in Richtung Glanbrücken weiterfahrende Verkehrsteilnehmer anhalten müssen. Bei einem so gefährlichen weil knappen Überholvorgang sollte man annehmen, dass man das Abkommen des überholten Fahrzeuges im Rückspiegel beobachtet. Hinweise zu dem Flüchtigen bitte unter Telefon-Nummer 06382 9110 an die Polizeiinspektion Lauterecken. |pilek-AH

