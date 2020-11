Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

KuselKusel (ots)

Eine Unfallflucht ereignete sich am Dienstag gegen 09:00 Uhr auf dem unbefestigten Parkplatz in der Bahnhofstraße im Bereich der Lokalredaktion Rheinpfalz / ehemalig "Elektro Gilcher". Eine junge Dame berührte beim Einparken mit ihrem Pkw einen silbernen Pkw Audi A2. Die Fahrerin stieg aus und begutachtete die Situation. Offenbar bemerkte sie den entstandenen Schaden nicht und fuhr mit ihrem Fahrzeug davon, ohne sich bei der Polizei zu melden. Der Schaden an dem geparkten Pkw wird auf etwa 500,-- EUR geschätzt. Die Fahrerin sei schlank, etwa 1,60 m groß und habe rotes, lockiges Haar. Diese Verkehrsteilnehmerin oder weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel zu melden. | pikus

