Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung und Diebstahl beim Wertstoffhof

MeisenheimMeisenheim (ots)

Einen Sicherheitszaun haben Langfinger am Sonntag (01.11.2020) am Wertstoffhof beschädigt. Auf dem Gelände wurden wenige Teile des dortigen Elektroschrotts gestohlen, was jedoch nicht im Verhältnis zum Sachschaden am Zaun steht. Die Polizei in Lauterecken bittet Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, welche sich am frühen Sonntagnachmittag in diesem Bereich aufgehalten haben unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

